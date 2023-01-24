Кабмин РФ утвердил правила сдачи итоговых экзаменов для школьников за рубежом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

Кабмин РФ утвердил особенности сдачи итоговых экзаменов для обучающихся за рубежом российских школьников. Об этом сообщило правительство РФ в своем телеграм-канале.

Ученики, которые проходят обучение за рубежом и не имеют возможности пройти государственную итоговую аттестацию (ГИА) из-за организационных трудностей, вызванных действиями недружественных стран, смогут получить документы об образовании на основании промежуточных экзаменов.

Новые особенности сдачи экзаменов коснутся тех, кто учится в школах при посольствах, проходит обучение в онлайн-формате или находится на домашнем обучении.

Особый порядок сдачи итоговых экзаменов в 2023 году предусмотрен и для жителей ДНР и ЛНР, которые приехали в Россию за первые шесть месяцев 2022 года и закончили прошлый учебный год в школах России.

Они смогут выбрать один из наиболее подходящих им вариантов: либо получить аттестаты об основном общем или среднем общем образовании по итогам промежуточной аттестации, либо сдать ГИА за 9-й класс или ЕГЭ.

Соответствующее постановление подписал Михаил Мишустин.

Ранее министерство науки и высшего образования РФ сократило число специальностей, по которым можно одновременно участвовать в конкурсе при поступлении на бакалавриат и специалитет. Теперь абитуриенты смогут подать заявления на поступление в 5 разных высших учебных заведений.

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