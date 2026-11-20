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Правительство России проработает инициативу об обязательном наличии детского кресла в такси, рассказал РИА Новости вице-премьер Андрей Никитин.

По его словам, вопрос будет обсуждаться вместе с профильными ведомствами и парламентариями.

"Все это с коллегами мы в режиме диалога будем прорабатывать", – подчеркнул Никитин.

Вице-премьер напомнил, что министерство транспорта России совместно с депутатами Госдумы уже подготовило пакет поправок в закон о такси. Этот документ, в частности, регулирует вопрос стоимости поездок с детьми.

Он также отметил, что на публичное обсуждение готовящиеся изменения вынесут в ближайшие несколько месяцев.

Ранее правительство России направило в Госдуму законопроект, регулирующий движение беспилотных автомобилей. Документ предусматривает введение постоянного контроля за эксплуатацией такого транспорта, выходящего за пределы экспериментальных правовых режимов.

В частности, в нем прописаны условия допуска высокоавтоматизированных транспортных средств (ВАТС) на дороги и трамвайные пути, а также обязанности и ответственность производителей, владельцев, эксплуатантов, водителей и операторов дистанционной поддержки.

