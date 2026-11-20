20 ноября, 17:54Транспорт
В РФ могут сделать детские кресла обязательными в такси
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Правительство России проработает инициативу об обязательном наличии детского кресла в такси, рассказал РИА Новости вице-премьер Андрей Никитин.
По его словам, вопрос будет обсуждаться вместе с профильными ведомствами и парламентариями.
"Все это с коллегами мы в режиме диалога будем прорабатывать", – подчеркнул Никитин.
Вице-премьер напомнил, что министерство транспорта России совместно с депутатами Госдумы уже подготовило пакет поправок в закон о такси. Этот документ, в частности, регулирует вопрос стоимости поездок с детьми.
Он также отметил, что на публичное обсуждение готовящиеся изменения вынесут в ближайшие несколько месяцев.
Ранее правительство России направило в Госдуму законопроект, регулирующий движение беспилотных автомобилей. Документ предусматривает введение постоянного контроля за эксплуатацией такого транспорта, выходящего за пределы экспериментальных правовых режимов.
В частности, в нем прописаны условия допуска высокоавтоматизированных транспортных средств (ВАТС) на дороги и трамвайные пути, а также обязанности и ответственность производителей, владельцев, эксплуатантов, водителей и операторов дистанционной поддержки.