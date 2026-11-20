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За появление на рабочем месте с заболеванием сотруднику может грозить административная или дисциплинарная ответственность. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент коммуникаций Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).

Административное наказание предусмотрено за нарушение санитарно-эпидемиологических требований. По закону граждане обязаны лечиться и соблюдать установленный режим, если их болезнь представляет опасность для окружающих.

При этом учитывается, знал ли работник о заболевании и сознательно ли подвергал коллег риску заражения. Дисциплинарное взыскание возможно, если внутренние правила организации обязывают сотрудника сообщать о болезни или ухудшении самочувствия, но он этого не сделал.

В ФНПР подчеркнули, что разработать и внедрить такие правила должен работодатель, поскольку обеспечение безопасных условий труда входит в его обязанности.

Ранее сообщалось, что в 2027 году максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности вырастет до 7 860 рублей за день. В 2026 году предельный средний дневной заработок для расчета таких выплат составляет 6 827,4 рубля.

При этом сумма больничного зависит от страхового стажа: при стаже менее пяти лет выплачивают 60% среднего заработка, от пяти до восьми лет – 80%, а при стаже более восьми лет – 100%. Для расчета пособия учитывают доходы за два предыдущих календарных года, в том числе полученные у прежних работодателей.

