Фото: телеграм-канал "ИРИНА ДУБЦОВА"

Певица Ирина Дубцова показала еще одного питомца – кота по кличке Марио. Об этом она сообщила в своем телеграм-канале.

По словам артистки, питомец наконец-то спокойно спит после длительного перелета в новый дом.

"Знакомьтесь, Марио", – написала Дубцова.

Она также назвала и другие прозвища Марио: Пушкин, Пушунька, Пушулька и Пуфулька. Порода нового любимца Дубцовой – британская длинношерстная или британская шиншилла.

Дубцова отмечала, что очень любит животных. Помимо Марио, дома у певицы живут несколько собак и кошек.

Ранее в Приокско-Террасном заповеднике рассказали, что решение актера Сергея Бурунова прекратить содержать зубра по кличке Мухомор связано с истечением срока действия договора, а не с отказом от животного.

СМИ писали, что Бурунов прекратил выплаты на содержание Мухомора, которого он официально усыновил в питомнике в 2022 году. Утверждалось, что актер перестал перечислять ежегодные взносы в размере около 100 тысяч рублей.

