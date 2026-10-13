Супруга Оскара Кучеры подала иск о защите чести из-за инцидента с ее собакой

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Савеловский районный суд Москвы зарегистрировал исковое заявление супруги актера Оскара Кучеры Юлии к двум женщинам Татьяне Романовой и Екатерине Голевой о защите чести, достоинства и деловой репутации. Об этом сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе инстанции.

Ранее СМИ писали, что американский булли Кучеры насмерть загрыз шпица на территории отеля в Тверской области.

В иске жена актера просит признать распространенную информацию не соответствующей действительности. Кроме того, она требует обязать ответчиков опровергнуть содержание публикаций. Помимо этого, Кучера настаивает на взыскании компенсации морального вреда в размере 500 тысяч рублей.

По мнению истицы, ответчики разместили в социальных сетях недостоверные публикации о причинах и обстоятельствах конфликта, связанного с их питомцами.

Ранее суд зарегистрировал иск актера Павла Прилучного к индивидуальному предпринимателю Нине Лысых с требованием прекратить продажу футболок с его фотографией.

Как следует из заявления, на одном из маркетплейсов предприниматель разместила объявления о продаже футболок с принтом "Павел Прилучный". Поскольку согласие актера на это получено не было, артист потребовал обязать Лысых прекратить использование изображения, а также взыскать компенсацию за проданный товар.