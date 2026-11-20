Фото: телеграм-канал "Вячеслав Мильдзихов"

Глава Владикавказа Вячеслав Мильдзихов подал в отставку. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"Принял решение покинуть должность главы МО – главы АМС (администрации местного самоуправления. – Прим. ред.) Владикавказа", – говорится в публикации.

По словам градоначальника, пять лет работы на этом посту были насыщенными и интересными, но при этом непростыми.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию местного самоуправления города, вместо Мильдзихова исполняющим обязанности главы Владикавказа назначили Тимура Караева.

Ранее глава администрации города Болохово в Тульской области Марина Чуйкина досрочно сложила полномочия. Она подала в отставку по собственному желанию.

Решение последовало после того, как чиновница оказалась в центре скандала: на детской площадке в городе появились рисунки персонажей мультсериала "Смешарики". Тогда администрация Болохова обратилась в правоохранительные органы – действия ребенка, нарисовавшего персонажей из мультфильма, сочли вандализмом.