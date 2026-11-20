Фото: depositphotos/Shampanskiy​

Элегантность станет главным ориентиром при выборе зимней одежды. Об этом стилист Владислав Лисовец рассказал Агентству "Москва".

По словам эксперта, основу гардероба лучше составлять из практичных оттенков, которые останутся актуальными несколько сезонов. Среди наиболее подходящих для зимы цветов он выделил синий, зеленый, голубой, темно-красный, винный и горчичный. Дополнить одежду можно принтами в клетку, полоску или горох.

Яркие оттенки стилист рекомендует использовать дозированно, например, в обуви или головных уборах. Сочетать сразу несколько насыщенных цветов не стоит, лучше выбрать один выразительный тон, а остальные элементы образа выдержать в спокойной гамме.

Отдельное внимание Лисовец уделил аксессуарам, которые помогают сделать зимний комплект более женственным. Он предложил дополнить приталенную одежду косынкой, помадой, очками и элегантной сумкой. В качестве основы образа также можно выбрать лаконичное платье, подобрав к нему обувь, макияж и заметные украшения.

"Зимой все-таки лучше думать о тепле, чем об элегантности, но приталенный силуэт всегда делает девушку такой немного женственной. В любом случае он подчеркивает талию и определяет для людей вокруг, что перед ними элегантная женщина", – пояснил стилист.

При этом эксперт предостерег от слишком объемных моделей с провисшими плечами. По его оценке, такой оверсайз и громоздкие пуховики уже утратили актуальность. Завершая образ, важно не перегружать его деталями.

Ранее стало известно, что главным трендом мужской моды в 2027 году также станет сочетание легкой небрежности и возвращающейся элегантности. Стилист Анна Скороходова отметила популярность мягких силуэтов, приглушенных оттенков и прямых джинсов из плотного денима.

Мужчины будут носить клубные пиджаки, двубортные жакеты и галстуки, которые можно сочетать даже с кожаными куртками или кардиганами. Акцент делается на выразительных фактурах – коже, замше и трикотаже, позволяющих создавать индивидуальный образ без строгого офисного дресс-кода.