Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Несколько электричек Ярославского направления Московской железной дороги задерживаются в связи с остановкой грузового поезда по техническим причинам. Об этом сообщает пресс-служба МЖД.

Инцидент произошел в 16:30 на перегоне Пушкино – Софрино.

"На время оказания помощи в пути задерживаются несколько пригородных поездов Ярославского направления дальних маршрутов в сторону области", – уточнил перевозчик.

Московская железная дорога делает все необходимое для сокращения времени отставания поездов.

Ранее сообщалось, что Центральная пригородная пассажирская компания перешла на зимний график. В связи с этим на нескольких направлениях изменилось расписание электричек, а также появились дополнительные рейсы и остановки. Кроме того, часть маршрутов продлили или сократили. Летние дачные поезда исключили из графика.