Прием заявлений на сдачу ЕГЭ в 2023 году завершится 1 февраля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Рособрнадзоре назвали сроки подачи заявления на участие в сдаче Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2023 году. Об этом сообщает ТАСС.

"Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки напоминает, что заявление на участие в ЕГЭ 2023 года можно подать до 1 февраля включительно", – указали в ведомстве.

В документе требуется перечислить предметы для сдачи. Экзамены по русскому языку и математике являются обязательными и необходимы для получения аттестата о среднем общем образовании.

По данным Рособрнадзора, предусмотрены три этапа сдачи ЕГЭ. Досрочный состоится с 20 марта по 19 апреля, основной приходится на период с 26 мая по 1 июля, а дополнительный проведут с 6 по 19 сентября.

В октябре 2022 года стало известно, что в ЕГЭ 2023 года не будут включать вопросы о вхождении новых территорий в состав России.

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