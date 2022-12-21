В РФ предложили отменить вступительные экзамены для молодых участников спецоперации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В России предложили отменить вступительные экзамены в высшие учебные заведения для молодых военнослужащих, участвующих в российской спецоперации. Об этом сообщает ТАСС.

Данная инициатива описывается в докладе к заседанию Госсовета. В документе поднимается вопрос о необходимости обеспечить поддержку участникам боевых действий на Украине, а также их детям. Там говорится и о трудовых гарантиях для военнослужащих:

индексация заработной платы;

создание возможностей для повышения профессиональной квалификации.

Если у военнослужащих после спецоперации возникнет желание получить высшее образование, у них и их детей должна быть такая возможность на льготной основе, подчеркивают авторы инициативы.

"Следует создать льготные условия для зачисления на образовательные программы высшего и среднего образования, например, с помощью отмены вступительных экзаменов или необходимости предоставлять результаты ЕГЭ при поступлении", – отмечается в материале.

В докладе также предложили ввести обязательное медико-психологическое освидетельствование военнослужащих после завершения их участия в СВО. Для них можно продумать и программы физической, психологической и социальной реабилитации на базе санаториев, добавили авторы.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призвала организовать для добровольцев, участвующих в специальной военной операции, такую же социальную поддержку, как у военнослужащих. По ее мнению, добровольцы должны иметь такой же соцпакет, как и все участники спецоперации.

В свою очередь, Владимир Путин назвал поддержку участников специальной военной операции первостепенной задачей. Президент РФ также подчеркнул, что деятельность военнослужащих в зоне проведения спецоперации является работой высшей степени риска.

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