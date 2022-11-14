Путин назвал поддержку участников спецоперации первостепенной задачей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Владимир Путин назвал поддержку участников специальной военной операции первостепенной задачей. Об этом он заявил в ходе видеоконференции с губернатором Алтайского края Виктором Томенко.

"Внимание к этим вопросам должно быть первостепенным", – приводит слова главы государства ТАСС.

Президент РФ также подчеркнул, что деятельность военнослужащих в зоне проведения спецоперации является работой высшей степени риска.

"Я с коллегами когда общаюсь, практически все говорят о тех программах поддержки, которые развернуты в регионах, поддержки наших военнослужащих и членов их семей, военнослужащих, которые участвуют в нелегкой, прямо скажем, и в высшей степени рискованной боевой работе в рамках специальной военной операции", – отметил Путин.

Ранее сообщалось, что мобилизованные граждане получат выплаты за декабрь досрочно – 25 декабря. Уточнялось, что исключение в декабре сделали, чтобы семьи подпавших под призыв не остались без выплат к Новому году.

До этого стало известно, что военнослужащие, призванные в рамках частичной мобилизации, будут получать зарплату на банковскую карту с 10-го по 20-е число каждого месяца за предыдущий месяц службы. При этом минимальная зарплата призванного составит 195 тысяч рублей.



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