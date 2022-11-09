Мишустин призвал эффективно использовать средства, выделенные для ВС РФ

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента

Каждый рубль из средств, выделенных на поддержку российской армии, необходимо использовать с максимальной эффективностью для выполнения задач специальной военной операции, заявил Михаил Мишустин. Об этом сообщает РИА Новости.

"Важный момент – финансирование. Каждый рубль из тех средств, которые мы выделяем на эти цели, должен быть использован максимально эффективно. Поэтому ресурсы нужно сконцентрировать на конкретных задачах специальной военной операции", – сказал премьер-министр на заседании Координационного совета по обеспечению потребностей ВС РФ.

При этом Мишустин подчеркнул, что задачи по сохранению устойчивости российской финансовой системы и экономики по-прежнему стоят перед всеми органами исполнительной власти. Также он отметил, что на заседании совета 9 ноября будет утвержден регламент межведомственного взаимодействия по обеспечению ВС РФ.

"На предыдущем заседании совета мы подробно обсудили проект межведомственного регламента взаимодействия в части планирования, реализации, мониторинга и корректировки целевого задания по обеспечению потребностей вооруженных сил. Предложения по его доработке представлены", – заключил председатель правительства.

Ранее Мишустин заявил, что в России необходимо увеличить производство вещевого имущества и средств защиты для полного укомплектования мобилизованных. По его словам, достичь поставленных целей можно, включив в работу как крупные, так и малые региональные предприятия легкой промышленности.

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