Путин заявил о необходимости обновлять процедуры и нормативные базы экономики РФ

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В России необходимо обновлять процедуры и нормативные базы как экономики в целом, так и отдельных отраслей и обеспечения спецоперации. Об этом заявил Владимир Путин на заседании Координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ на фоне спецоперации.

Он напомнил, что страна столкнулась с определенными трудностями еще во время COVID-19. Тогда, по словам президента, возникла необходимость модернизировать работу и придать ей новые импульсы. Путин подчеркнул, что в то время России удалось обновить нормативную базу и избавиться от архаичных процедур, которые мешали двигаться вперед.

Глава государства также указал на необходимость обновления и улучшения административных процедур в стране.

"Сейчас ситуация такова, что сама жизнь подталкивает нас к тому, чтобы на всю эту работу еще раз самым внимательным образом посмотреть и выработать общие подходы к обновлению всех процедур, всех административных процедур, всего, что связано с тем, что называется "управление" в самом широком смысле этого слова", – добавил Путин.

По его словам, особенно важно обратить на это внимание сейчас, когда Москва решает вопросы обеспечения спецоперации и противостоит ограничениям в экономической сфере.

Президент подчеркнул, что стране нужна широкая и глубокая координация между всеми структурами, министерствами, ведомствами, силовым и экономическим блоком, регионами РФ. Путин добавил, что именно для этого и был создан Координационный совет.

"Уже к сегодняшнему дню Координационный совет должен был бы сформировать целевые задания по отдельным направлениям деятельности. Пока этих целевых заданий нет, но я не сомневаюсь, что они в ближайшее время поступят", – заключил президент РФ.

Путин подписал указ о создании Координационного совета при правительстве России для обеспечения возникающих в ходе спецоперации на Украине потребностей 21 октября. Его возглавил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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