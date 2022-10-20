Путин проверил ход подготовки мобилизованных на полигоне под Рязанью

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Владимир Путин проверил ход подготовки мобилизованных на полигоне в Рязанской области. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отметил корреспондент агентства, президент России проверил осуществление боевого слаживания подразделений. Так глава государства удостоверился в готовности военнослужащих к выполнению поставленных задач в зоне СВО на Украине.

В ходе поездки на полигон российский лидер проинспектировал занятия с призванными гражданами по тактической, огневой и медицинской подготовке. Путину продемонстрировали навыки военнослужащих по борьбе с бронетехникой условного противника в ближнем бою, а также выполнение других боевых приемов.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, пройдут дополнительную подготовку.

Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



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