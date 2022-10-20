Полковник запаса назвал условие для продления частичной мобилизации в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Член президиума общероссийской общественной организации "Офицеры России", военный пенсионер, ветеран Вооруженных сил РФ, полковник запаса Юрий Чмутин в разговоре с Ura.ru сообщил, что частичная мобилизация в стране может быть продлена только в случае, если ее результат окажет недостаточное влияние на ход специальной военной операции на Украине.

"Если этого (результата частичной мобилизации. – Прим. ред.) будет недостаточно, то после окончания частичной мобилизации через какое-то время президент может просто продлить ее указом, не объявляя второй и третий этап", – объяснил Чмутин.

При этом всеобщая (или полная) мобилизация, по словам эксперта, может быть объявлена в случае, если стране будет угрожать опасность. Говорить о ее объявлении еще рано, считает Чмутин.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, пройдут дополнительную подготовку.

Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.

17 октября стало известно, что план по призыву граждан в рамках частичной мобилизации в Москве и Подмосковье был полностью выполнен.

Тем, кому ранее вручили повестки для явки в военкоматы, могут их не посещать, сообщили мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.



Частичная мобилизация в Москве и области завершилась

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