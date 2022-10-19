Мишустин поручил Силуанову взять под личный контроль выплаты мобилизованным

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил министру финансов Антону Силуанову взять под личный контроль организацию денежных выплат мобилизованным в размере не менее 195 тысяч рублей ежемесячно.

Премьер подчеркнул, что средства должны поступать людям в полном объеме и современно. Он также отметил важность обеспечения участников спецоперации всем необходимым, включая экипировку, снаряжение, медицинскую помощь, питание и бытовые условия.

Мишустин также поручил вице-премьерам, которые курируют федеральные округа, проследить за исполнением своих полномочий губернаторами. В частности, он указал на необходимость обратить внимание, как губернаторы оказывают помощь семьям мобилизованных.

"Как отметил президент, особая ответственность ложится на руководителей российских субъектов. Они получат дополнительные полномочия для реализации поставленных задач. В том числе по оказанию всесторонней помощи семьям мобилизованных на военную службу. Надо позаботиться о родных и близких наших защитников", – сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.

В случае необходимости премьер-министр поручил помогать губернаторам, чтобы все поручения президента были выполнены точно в срок.

Ранее Владимир Путин заявил, что денежные выплаты мобилизованным должны быть не меньше 195 тысяч рублей в месяц. Путин также поручил в точности соблюдать сроки и размер выплат призванным на военную службу в рамках частичной мобилизации в РФ. Он подчеркнул, что особое внимание соблюдению сроков денежных выплат необходимо уделить на этапе подготовки и обучения военнослужащих.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, пройдут дополнительную подготовку.

Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



Частичная мобилизация в Москве и области завершилась

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