Денежные выплаты мобилизованным должны составлять не менее 195 тыс рублей в месяц – Путин

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Денежное довольствие мобилизованных в России должно составлять не менее 195 тысяч рублей в месяц. Об этом Владимир Путин заявил на заседании Совета безопасности.

Путин также поручил в точности соблюдать сроки и размер выплат призванным на военную службу в рамках частичной мобилизации в РФ.

"Сегодня мной подписано поручение о неукоснительном соблюдении установленных сроков и размеров выплат, они должны составлять, напомню, не менее 195 тысяч рублей за календарный месяц", – заявил глава российского государства.

Путин подчеркнул, что особое внимание соблюдению сроков денежных выплат необходимо уделить на этапе подготовки и обучения военнослужащих.

Кроме того, российский лидер заявил об установлении дополнительных мер поддержки для мобилизованных граждан в стране и их семей. Ответственность за это Путин возложил на Народный фронт, движение "Мы вместе" и волонтеров.

Ранее сообщалось, что семьям мобилизованных, проживающим в Московской области, единоразово выплатят по 200 000 рублей. Такое заявление сделал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Подобное решение губернатор назвал "самым заметным мероприятием".

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, пройдут дополнительную подготовку.

Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



Частичная мобилизация в Москве и области завершилась

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