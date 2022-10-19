Мобилизованные военные пенсионеры получают довольствие вместо пенсии – "Объясняем.рф"

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Военные пенсионеры, призванные в Вооруженные силы РФ в рамках частичной мобилизации, получают денежное довольствие военнослужащего по контракту, при этом их пенсионное обеспечение приостанавливается. Об этом сообщается на портале "Объясняем.рф".

Отмечается, что военные пенсионеры с подходящей военно-учетной специальностью, не достигшие предельного возраста и годные для прохождения службы по состоянию здоровья, мобилизуются в том воинском звании, в котором числятся в запасе.

"В этом случае выплата военной пенсии не осуществляется, поскольку он получает денежное довольствие военнослужащего по контракту", – говорится в сообщении.

При этом военные пенсионеры, желающие принять участие в специальной военной операции в качестве добровольцев, продолжат получать пенсию.

"Если военный пенсионер не соответствует требованиям, описанным выше, он может вступить в отряд добровольцев, но в этом случае его воинское звание может не учитываться, а выплата пенсии не прекратится", – указано в материале.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, пройдут дополнительную подготовку.



Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.

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