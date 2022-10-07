Юрист рассказал, в каких случаях военные пенсионеры могут быть мобилизованы

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Военные пенсионеры могут быть призваны в рамках частичной мобилизации, если у них нет проблем со здоровьем, они не достигли предельно возможного возраста нахождения на службе, а также имеют подходящую военно-учетную специальность. Об этом Москве 24 рассказал юрист Александр Усачев.

"Военные пенсионеры – это бывшие сотрудники Вооруженных сил РФ, органов внутренних дел, военной прокуратуры, Следственного комитета, которые имеют выслугу не менее 20 лет", – напомнил эксперт.

Юрист отметил, что в России установлен предельный возраст пребывания на военной службе для каждого воинского звания. Например, генерал-лейтенанты, генерал-майоры и контр-адмиралы служат до 60 лет, полковники и капитаны I ранга – до 55 лет.





Александр Усачев юрист Если человек с воинским званием уже старше этого возраста, он может быть добровольно мобилизованным. Предельный возраст добровольцев – 65 лет.

Усачев добавил, что военные пенсионеры могут не дожидаться повестки, а самостоятельно прийти в военкомат. Если они подойдут под критерии призыва, то будут мобилизованы. Если нет, то могут вступить в отряд добровольцев.

Ранее юрист Мария Ярмуш рассказала, с какими заболеваниями гражданина не могут призвать по частичной мобилизации. По словам эксперта, это диабет, астма, ревматоидный артрит, сердечно-сосудистые заболевания, тяжелые кожные заболевания. Полный список указан в постановлении правительства РФ № 565 от 04.07.2013 "Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе".

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