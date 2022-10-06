В Совфеде РФ уточнили правила отсрочки от мобилизации для студентов

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Решение о предоставлении отсрочки от мобилизации некоторым категориям студентов распространяется в том числе на тех, кто начал обучение после 21 сентября 2022 года. Об этом в своем телеграм-канале напомнил член Совета Федерации Андрей Клишас.

"Нужно особо обратить внимание на то, что пункт 2 указа ("О предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации". – Прим. ред.) придает ему обратную силу, военкомы должны руководствоваться данными нормами включая период с 21 сентября", – написал сенатор.

Ранее Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в указ об отсрочке от призыва на военную службу по мобилизации. Согласно документу, отсрочку могут получить студенты очной и очно-заочной форм обучения среднего профессионального и высшего образования, а также аспиранты.

Кроме того, отсрочку могут дать обучающимся в образовательных организациях, расположенных на территориях инновационных научно-технологических центров. То же касается россиян, обучающихся в духовных образовательных организациях по программам подготовки служителей и религиозного персонала религиозных организаций.

Президент РФ объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.



Кремль опубликовал изменения к указу об отсрочке от частичной мобилизации

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