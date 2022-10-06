Путин расширил перечень граждан, имеющих право на отсрочку от мобилизации

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Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в документ о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации.

Согласно документу, отсрочку от военной службы могут получить студенты очной и очно-заочной форм обучения, которые осваивают программы среднего профессионального и высшего образования. Дополнительно указывается, что мобилизации не подлежат аспиранты.

Кроме того, отсрочку могут дать обучающимся в образовательных организациях, расположенных на территориях инновационных научно-технологических центров.

"Отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации предоставляется гражданам, получающим образование <...> в духовных образовательных организациях по образовательным программам, направленным на подготовку служителей и религиозного персонала религиозных организаций, образовательных программ среднего профессионального и высшего образования", – говорится в сообщении.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будут отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.



Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеют военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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