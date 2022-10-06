В ГД предложили дать отсрочку от мобилизации кандидатам и докторам наук

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Отсрочку в рамках частичной мобилизации необходимо предоставить кандидатам и докторам наук. Такое предложение в беседе с РИА Новости высказал зампредседателя Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов.

Он уточнил, что отсрочку нужно предоставить тем, кто работает в НИИ м высших учебных заведениях, а также в организациях и предприятиях с отделами с научными исследования и разработками, учреждениях РАН.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будут отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.



Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеют военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Минцифры РФ предлагает рассматривать жалобы по вопросам мобилизации от 3 до 5 дней

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