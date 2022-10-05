Россиянам рассказали, как вернуть деньги за несостоявшийся из-за мобилизации тур

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Чтобы вернуть деньги за тур, россиянам, подпавшим под частичную мобилизацию, необходимо обратиться к туроператору или турагенту по месту покупки путевки. О процедуре возврата средств в своем телеграм-канале рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова.

"Необходимо обратиться к своему туроператору или турагенту по месту приобретения тура. Вы можете сделать это лично или через своего представителя – это может быть родственник или человек, с которым планировалась поездка. При обращении нужно предъявить копию полученной повестки", – объяснила она.

При этом человеку не обязательно отменять тур: если поездка оформлена на несколько человек, то из нее можно исключить подпавшего под призыв гражданина, также есть возможность переоформить путешествие на другого человека. Сумма возврата будет зависеть от окончательного решения клиента.

В то же время, согласно действующему в РФ законодательству, туроператор имеет право исключить из суммы возврата уже понесенные издержки, например при оплате авиабилета или отеля по невозвратным тарифам. Тем не менее Ростуризм рекомендовал участникам рынка максимально идти на встречу мобилизованным туристам и возвращать средства без удержания фактически понесенных расходов.

"Если туриста не устраивают условия при расторжении договора о приобретении турпродукта, он вправе обратиться в суд", – подытожила Догузова.

Ранее авиакомпания "Аэрофлот" пообещала возвращать деньги за билеты призванным на службу россиянам. Перевозчик признал, что в таком случае отказ пассажира от поездки является вынужденным.

21 сентября Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.



В Ростуризме объяснили, как путешествовать в условиях частичной мобилизации

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