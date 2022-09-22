Страховка от невыезда не покроет отмену турпоездки из-за частичной мобилизации – АТОР

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Страховка от невыезда не покроет отмену путешествия, причиной которой стало объявление частичной мобилизации, сообщает АТОР со ссылкой на замгендиректора страховой компании "Евроинс" Юлию Алчееву.

"Страховка от невыезда ни в одной компании не покроет никакие действия туриста, повлекшие отмену тура вследствие частичной мобилизации или его невозможность совершить поездку", – рассказала эксперт.

В АТОР уточнили, что, согласно статье 964 ГК России, если законом или договором страхования не предусматривается иное, туристу не положены выплаты, когда страховой случай наступил из-за боевых действий, а также военных мероприятий, митингов или забастовок.

Ранее руководитель Ростуризма Зарина Догузова заявила, что никаких новых ограничений на выезд за границу в условиях частичной мобилизации не вводилось. Она также призвала граждан дождаться официальных разъяснений.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будут отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.

