Турагент объяснила резкий скачок цен на билеты из России за рубеж

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Чем больше поисковых запросов в интернете о рейсах за рубеж из России, тем быстрее увеличивается цена за билет на сайтах авиаперевозчиков. Об этом Москве 24 рассказала руководитель туристического агентства Анна Невзорова.
Ранее стало известно, что билеты на ближайшие прямые рейсы из столицы в соседние страны с безвизовым режимом были раскуплены. Об этом свидетельствуют данные сайтов авиакомпаний, а также билетных агрегаторов. Кроме того, цены на билеты по некоторым направлениям ощутимо выросли.
Из-за таких поисковых запросов автоматически растет цена, продолжила эксперт.
"Еще утром билеты в Стамбул на 21 сентября стоили 36 тысяч рублей. Люди бросились смотреть, куда можно улететь, и сейчас цена начинается от 115 тысяч. В Ереван прямых рейсов уже нет. Цена растет на фоне повышенного спроса", – объяснила Невзорова.
По словам эксперта, люди также стали переживать из-за ранее купленных билетов и путевок. При этом 21 сентября все улетели без проблем и ограничений, уточнила она.
"Люди обеспокоены, но паники нет, массовых попыток купить билет за границу пока не наблюдается. Скорее люди пока только интересуются этим вопросом", – заключила Невзорова.
Ранее руководитель Ростуризма Зарина Догузова рассказала, что в связи с частичной мобилизацией, объявленной в РФ 21 сентября, не вводилось никаких новых ограничений для граждан на выезд за рубеж. В ведомстве также пообещали оперативно информировать обо всех изменениях.
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