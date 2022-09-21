На рейсы из Москвы в Стамбул, Ереван, Баку и другие соседние страны закончились авиабилеты

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
На порталах авиакомпаний и сайтах партнеров перевозчиков закончились билеты на ближайшие прямые перелеты из Москвы в страны, где еще действует безвизовый режим. Вылететь в другие государства можно будет не раньше пятницы, сообщает издание РБК.
В билетном агрегаторе Aviasales от перевозчика "Аэрофлот" приобрести билет на рейс из Москвы в Стамбул можно 23 сентября за 76 тысяч рублей. С таким же сообщением можно купить билет на сайте Turkish Airlines на 24 сентября за более 81 тысячу рублей.
Аналогичная обстановка и у рейсов из Москвы в Ереван. В "Аэрофлоте" остались билеты только на 23 сентября в бизнес-классе. Их цена начинается от 122 тысяч рублей. 24 сентября можно улететь на экономе за 62 тысячи рублей.
До Баку можно приобрести билет в "Аэрофлоте" не раньше чем на 23 сентября за 74,5 тысячи рублей, в "Азербайджанских авиалиниях" – на 22 сентября за 719 евро (по актуальному курсу, 43 тысячи рублей. – Прим. ред.).
Ранее сообщалось, что авиакомпании группы "Аэрофлот" не будут вводить ограничений на продажу билетов из-за частичной мобилизации, которая была объявлена в РФ Владимиром Путиным.
В данную группу входят перевозчики "Россия" и "Победа". Кроме того, представители S7 Airlines также отметили, что не планируют вводить какие-либо ограничения на продажу билетов за границу.
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