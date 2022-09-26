Большинство россиян не сталкиваются с проблемами при выезде из России – туроператоры

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Большинство россиян не сталкиваются с проблемами при выезде из страны, однако некоторые туристы сами отменяют туры. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителей отрасли.

"Чтобы на границе разворачивали? Не было такого. Только единичные аннуляции из-за повесток. Плюс ощущаем спад продаж на 25–30%", – рассказали в пресс-службе туроператора "Русский экспресс".

В свою очередь, туроператоры Anex Tour и "Интурист" также отметили, что не сталкивались с запретом на выезд из России.

"Отказов по забронированным турам нет. Все наши туристы вылетали за рубеж 24 и 25 сентября без задержаний. Но на границе им задают вопросы, спрашивают, когда реально был забронирован тур, и просят предъявить обратные билеты", – объяснили в "Интуристе".

Однако руководитель туроператора Space Travel Артур Мурадян рассказал, что некоторые их клиенты получили письменный запрет на выезд. Он рекомендовал гражданам приезжать в аэропорт заблаговременно со всеми необходимыми документами.

Мурадян также отметил, что туристы стали сами отменять туры из-за того, что их родственников могут призвать в рамках частичной мобилизации.

"Объем таких аннуляций сейчас оценивается в 30% от объема туров, отправленных на неделе до новостей о частичной мобилизации", – уточнил он.

Ранее директор турагентства Ирина Болшева заявила, что в настоящее время фиксируются отказы от туристических поездок.

В свою очередь, юрист общества защиты потребителей Артем Загайнов уточнил, что при невозможности отправиться в путешествие прежде всего следует связаться со своим туроператором или турагентом и сообщить об отказе от поездки.

В случае отказа возвращения средств нужно направить обоснованную досудебную претензию заказным письмом. Если это не принесет результата, гражданин может подать в суд.

