Выехавшие за границу военнообязанные россияне могут попасть под призыв – Генштаб

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Состоящие на воинском учете граждане РФ, покинувшие страну в рамках краткосрочной поездки, подлежат призыву в рамках частичной мобилизации, сообщил представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский.

Он уточнил, что для россиян, постоянно проживающих за пределами страны, действуют иные правила.

"Если граждане Российской Федерации постоянно проживают за пределами России, они не состоят на воинском учете и не подлежат призыву на военную службу по мобилизации", – сказал Цимлянский.

Ранее представитель Генштаба заявил, что частичная военная мобилизация предусматривает призыв в ряды ВС РФ стрелков, артиллеристов, танкистов, водителей и представителей других нужных для армии специальностей. При этом законодательные нормы не устанавливают конкретной очередности призыва граждан, числящихся в запасе.

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будут отправляться в военные части в рамках мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.



Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что РФ имеет огромный мобилизационный ресурс – почти 25 миллионов человек. При этом в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеют военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.