Эксперты рассказали, как получить компенсацию за оплаченную путевку

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Директор турагентства Ирина Болшева заявила, что в настоящее время фиксируются отказы от туристических поездок, сообщает "Вечерняя Москва".

В свою очередь, юрист общества защиты потребителей Артем Загайнов уточнил, что при невозможности отправиться в путешествие прежде всего следует связаться со своим туроператором или турагентом и сообщить об отказе от поездки.

"Учтите: отказаться от поездки можно только до ее начала – даже за час до прибытия в аэропорт или на вокзал. Причем отказ нужно направить письменно", – предупредил эксперт.

Он отметил, что следует писать по электронной почте, имеющейся в договоре, или через мессенджер, если это предусмотрено документом. Необходимо также продублировать отказ заказным письмом с описью вложения, в котором должна быть справка о болезни.

"Вам вернут ваши деньги за минусом уже понесенных туроператором или турагентом расходов: купленных билетов на самолет или поезд, брони отеля и так далее. <...> При этом все свои расходы представители туротрасли должны подтвердить документально", – отметил специалист.

При этом, пояснил юрист, в случае отказа возвращения средств нужно направить обоснованную досудебную претензию и тоже заказным письмом. Если это не принесет результата, гражданин может подать в суд.

"Дело в том, что туроператоры обычно работают с контрагентами по предоплате: например, арендуют самолет под чартерный рейс или выкупают сразу десятки номеров в отеле. Тем не менее часть средств все же вернуть можно. Лично я бы советовал в случае форс-мажора вести переговоры с туроператором в деловом ключе, без скандала. Как правило, туристам идут навстречу", – заключил Загайнов.

Туристам посоветовали, если есть возможность, оформлять страховку от невыезда, которая позволяет либо полностью вернуть средства за несостоявшееся путешествие, либо достаточно минимизировать затраты. Однако при этом следует детально изучить условия: какая ситуация является страховым случаем, а какая – нет, а также, какие документы нужны для получения выплаты.

До этого сообщалось, что страховка от невыезда не покроет отмену путешествия, причиной которой стало объявление частичной мобилизации.

В АТОР отмечали, что, согласно статье 964 ГК России, если законом или договором страхования не предусматривается иное, туристу не положены выплаты, когда страховой случай наступил из-за боевых действий, а также военных мероприятий, митингов или забастовок.

