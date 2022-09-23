Юристы заявили, что страховка от невылета не работает при получении повестки

Страховка от невылета в случае получения повестки не работает, сообщили юристы. Однако туроператоры все же готовы вернуть деньги.

Обеспокоенные туристы начали звонить в агентства и интересоваться, на каких условиях можно аннулировать путевки. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.