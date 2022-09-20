Эксперт предрек полный отказ Турции от карт "Мир"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Директор Банковского института Высшей школы экономики Василий Солодков заявил, что Турция может в будущем полностью отказаться от операций с картами платежной системы РФ "Мир". Об этом сообщает "Радио 1".

Эксперт выразил мнение, что, если говорить о сотрудничестве в экономической сфере, для Турции более важны ЕС и Соединенные Штаты, чем РФ. И, используя "Мир", страна таким образом нарушает санкционный режим, из-за чего турки и пытаются остановить использование карт российской платежной системы, чтобы не подпасть под ограничительные меры.

"У нас осталось много банков не под санкциями, которые выпускают карту "Мир". Но здесь будут, как говорится, дуть на воду, перестраховываться", – отметил Солодков.

По его словам, если ситуация не поменяется, российским гражданам придется выезжать в другие страны только с наличной валютой.

Ранее газета Financial Times сообщила, что в США готовятся принять меры против банков Турции, которые подключились к российской платежной системе "Мир". Отмечалось, что сотрудничеством России и Турции в финансовой сфере также обеспокоен Евросоюз, в связи с чем Брюссель планирует направить в Турцию делегацию.

По словам представителя Европейского союза Петера Стано, европейские государства ведут обсуждение возможных ограничений против "Мира", однако на данный момент эти дискуссии конфиденциальны.

В свою очередь, российское дипведомство в Турции посоветовало россиянам брать в поездки наличную валюту из-за неполадок в работе карт платежной системы "Мир" в двух турецких кредитных организациях Is bankasi и Denizbank.

В посольстве также уточнили, что россияне могут использовать карты "Мир" через терминалы тех банков, которые не отказались от взаимодействия с платежной системой РФ.

