США оказывают давление на банки Турции, подключившиеся к системе "Мир" – СМИ

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В США готовятся принять меры против банков Турции, которые подключились к российской платежной системе "Мир". Такую информацию представила газета Financial Times.

"Мы очень ясно дадим понять, что, например, финансовые учреждения третьих стран не должны подключаться к платежной системе "Мир", поскольку, как вы знаете, это сопряжено с некоторыми рисками уклонения от санкций", – заявил изданию неназванный чиновник.

В материале отмечается, что сотрудничеством России и Турции в финансовой сфере также обеспокоен Евросоюз, в связи с чем Брюссель планирует направить в Турцию делегацию.

В настоящий момент карты российской платежной системы "Мир" поддерживают пять крупнейших банков Турции. Из них два выполнили подключение уже после начала спецоперации России на Украине.

Ранее генеральный директор Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев сообщил, что карты платежной системы "Мир" работают в Турции в обычном формате. Он отметил, что фиксируются только единичные сбои.

