Российские туристы смогут расплачиваться картой "Мир" в Малайзии

Малайзия планирует запустить на своей территории платежную систему "Мир". Так власти хотят привлечь в свою страну еще больше российских туристов.

Переговоры о внедрении "Мира" уже идут. А пока россияне могут пользоваться в малайзийских отелях, торговых центрах и ресторанах пластиком UnionPay.

Карты "Мир" решили ввести у себя еще несколько азиатских стран – Вьетнам, Таиланд, Мьянма. С лета начали принимать банковские карты российской системы в Южной Корее. Правда, снять наличные в республике российские туристы пока не могут. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.