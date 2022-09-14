Все социальные обязательства в новом бюджете РФ будут выполнены – Мишустин

Все намеченные социальные обязательства в новом бюджете будут выполнены. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании.

О подготовке нового трехлетнего бюджета планируется доложить президенту после 19 сентября. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.