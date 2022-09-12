Путин ожидает, что инфляция в РФ по итогам года составит около 12%

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Инфляция в России по итогам 2022 года может составить порядка 12%. Об этом сообщил Владимир Путин.

"Есть все основания ожидать, что по итогам года инфляция составит около 12%", – цитирует его ТАСС.

По словам главы РФ, инфляцию получилось оперативно стабилизировать. Так, после пика в 17,8% весной она упала до 14,1% и держится на этом показателе и на сегодняшний день.

При этом, как уточнил президент, эксперты в администрации и в кабмине ожидают, что тренд на понижение инфляции сохранится.

"Помесячная динамика ключевых показателей также говорит о том, что экономика постепенно стабилизируется, выравнивается, выходит на траекторию роста. Предприятия возвращаются к нормальному ритму работы", – заключил российский лидер.

В свою очередь, доцент кафедры политической экономии экономического факультета МГУ Максим Чирков объяснил, что достижение 12% инфляции к концу 2022 года в РФ будет связано с дефляцией в последующие месяцы.

Экономист отмечал, что 2022 год может стать первым, когда инфляция в РФ окажется ниже, чем в государствах Европы. По его словам, перспективы на 2023 год ожидаются "более широкие".

