Путин ожидает, что инфляция в РФ по итогам года составит около 12%

Фото: kremlin.ru
Инфляция в России по итогам 2022 года может составить порядка 12%. Об этом сообщил Владимир Путин.
"Есть все основания ожидать, что по итогам года инфляция составит около 12%", – цитирует его ТАСС.
По словам главы РФ, инфляцию получилось оперативно стабилизировать. Так, после пика в 17,8% весной она упала до 14,1% и держится на этом показателе и на сегодняшний день.
При этом, как уточнил президент, эксперты в администрации и в кабмине ожидают, что тренд на понижение инфляции сохранится.
"Помесячная динамика ключевых показателей также говорит о том, что экономика постепенно стабилизируется, выравнивается, выходит на траекторию роста. Предприятия возвращаются к нормальному ритму работы", – заключил российский лидер.
В свою очередь, доцент кафедры политической экономии экономического факультета МГУ Максим Чирков объяснил, что достижение 12% инфляции к концу 2022 года в РФ будет связано с дефляцией в последующие месяцы.
Экономист отмечал, что 2022 год может стать первым, когда инфляция в РФ окажется ниже, чем в государствах Европы. По его словам, перспективы на 2023 год ожидаются "более широкие".
Уровень инфляции в РФ может быть около 12% – Путин
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