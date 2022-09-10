Аналитик спрогнозировал "тягучую" инфляцию в РФ

Фото: Москва 24/Никита Симонов
В среднесрочной перспективе в России ожидается уверенно-высокая, "тягучая" инфляция на уровне 6–7% в 2023 году. Об этом заявил руководитель направления макроэкономического анализа и прогнозирования Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Дмитрий Белоусов.
По его словам, по итогам 2022 года инфляция может составить 11–14%, а к 2024–2025 году она уменьшится до 4–4,5%. Белоусов пояснил, что в последние годы динамика инфляции была нестабильной и останется таковой в перспективе.
Эксперт добавил, что на инфляцию в России оказали влияние не монетарные факторы, а ажиотажный спрос во время пандемии и введения западных санкций. Кроме того, на инфляцию повлияла и стоимость импортных товаров.
Белоусов подчеркнул, что эти факторы затрудняют положительное влияние классических инструментов монетарной политики Центробанка на инфляцию. Аналитик выразил мнение, что необходимо ужесточать денежно-кредитную политику для снижения инфляции ценой сдерживания восстановительного роста. Либо же, пояснил эксперт, нужно придерживаться мягкой политики, ценой умеренно-высокой инфляции при оживлении роста.
Ранее сообщалось, что годовая инфляция в России в августе этого года замедлилась до 14,3%. В июле этот показатель составлял 15,1%. В месячном выражении потребительские цены снизились на 0,52%. В Росстате отметили, что продовольственные товары в августе подешевели на 1,36% по сравнению с июлем и подорожали на 15,77% в годовом выражении.
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