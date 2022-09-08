Более 60% москвичей подготовили финансовую подушку безопасности – опрос

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Опрос, проведенный аналитическим центром НАФИ среди россиян, показал, что 66% москвичей имеют достаточную финансовую подушку безопасности. Об этом сообщает РБК.

Оказалось, что среди жителей столицы в 1,5 раза выше доля людей, у которых есть накопления, чтобы сохранить свой уровень жизни на какое-то время в случае потери работы.

Результаты исследования также показали:



46% россиян сказали, что имеют финансовую подушку;

доля жителей столицы, имеющих приличные накопления, – 66%;

доля москвичей, которые могут прожить на свои средства полгода и более, выше, чем в среднем по России (24 против 15% среди всех россиян);

доля тех, кто, потеряв доход, не сможет на том же уровне прожить и недели, меньше (среди москвичей это 4%, среди всех россиян – 14%);

25% москвичей при потере работы смогут оплачивать все необходимые расходы в течение 1–3 месяцев;

24% жителей Москвы смогут сохранить независимое финансовое положение от трех месяцев до полугода.

Однако 48% россиян и 30% москвичей не подготовили себе никакой финансовой подушки.

Ранее профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов заявил, что многим россиянам не хватает зарплаты на повседневные траты, поскольку их реальные доходы снижаются из-за высокого уровня инфляции.

По словам Сафонова, зарплаты в этом году вырастут у низкооплачиваемых категорий работников, чья зарплата привязана к размеру МРОТ. При этом граждане с более высокой зарплатой вряд ли смогут рассчитывать на ее рост, поскольку для этого не сложились необходимые условия в экономике.

В частности, эксперт пояснил, что рост зарплат может произойти только при увеличении объемов потребления, поэтому коренного изменения ситуации не стоит ожидать до конца 2022 года.

