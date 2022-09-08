Более 60% москвичей подготовили финансовую подушку безопасности – опрос

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Опрос, проведенный аналитическим центром НАФИ среди россиян, показал, что 66% москвичей имеют достаточную финансовую подушку безопасности. Об этом сообщает РБК.
Оказалось, что среди жителей столицы в 1,5 раза выше доля людей, у которых есть накопления, чтобы сохранить свой уровень жизни на какое-то время в случае потери работы.
Результаты исследования также показали:
Ранее профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов заявил, что многим россиянам не хватает зарплаты на повседневные траты, поскольку их реальные доходы снижаются из-за высокого уровня инфляции.
По словам Сафонова, зарплаты в этом году вырастут у низкооплачиваемых категорий работников, чья зарплата привязана к размеру МРОТ. При этом граждане с более высокой зарплатой вряд ли смогут рассчитывать на ее рост, поскольку для этого не сложились необходимые условия в экономике.
В частности, эксперт пояснил, что рост зарплат может произойти только при увеличении объемов потребления, поэтому коренного изменения ситуации не стоит ожидать до конца 2022 года.
Россияне начали избавляться от западной валюты
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