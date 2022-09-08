Россиянам предложат инвестировать в бриллианты

Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Российская группа алмазодобывающих компаний АЛРОСА готовится вывести на рынок инвестиционные бриллианты. Об этом сообщает "Коммерсант".
НДС на покупку инвестиционных бриллиантов отменят с 1 октября. Компания планирует предложить редкие крупные бриллианты стоимостью от 50 тысяч долларов с индивидуальной ценой и бриллиантовые корзины стоимость 25–50 тысяч долларов. Второй вариант представляет собой срез производства компании. АЛРОСА предложит и услугу хранения бриллиантов.
Директор по стратегическому развитию компании Дмитрий Амелькин пояснил, что компания хочет предоставить инвесторам возможность обратной реализации камней. По его словам, редкие бриллианты можно выставить на аукционы и интернет-площадки АЛРОСА, а для корзины будет предусмотрена гарантия обратного выкупа.
Борис Красноженов из "Альфа-банка" высказал мнение, что текущие цены на бриллианты далеки от пиковых значений. Кроме того, по его словам, дефицит бриллиантов и ювелирных алмазов будет нарастать из-за истощения месторождений и почти нулевых запасов во всем мире.
"Одновременный рост спроса со стороны развивающихся рынков, главным образом Китая, в среднесрочной и долгосрочной перспективе создает значительный потенциал роста цен на бриллианты", – сказал Красноженов.
Аналитик "Финама" Алексей Калачев пояснил, что динамика цен различается в зависимости от величины камней. Например, камни менее одного карата стоят сейчас дешевле, чем 10 лет назад, а цены на крупные бриллианты находятся вблизи исторических максимумов.
Глава аналитической группы "Ренессанс Капитал" по металлургии и горнодобывающему сектору Борис Синицын назвал дополнительным преимуществом этого класса активов низкую, по сравнению с металлами или недвижимость, волатильность цен на алмазы и бриллианты. Вместе с тем есть и риски, которые обычно не присущи другим активам.
Ранее ведущий эксперт Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович рассказал, что в России пока нет полноценной инфраструктуры для работы с юанем, поэтому инвестиции в китайскую валюту сопряжены с некоторыми рисками. Он пояснил, что пока россияне сталкиваются со сложностями с проведением транзакций, так как механизмы отработаны не до конца.
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