В СФ заявили о необходимости обсуждения идеи "приватизации" пенсионных накоплений россиян

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Вопрос о предоставлении россиянам права самостоятельно распоряжаться накопительной частью пенсии требует обсуждения, сейчас он рассматривается на правительственном уровне. Об этом в беседе с РИА Новости заявила замглавы комитета по соцполитике Совета Федерации Елена Бибикова.
"В настоящее время вопрос о накопительных пенсиях в стадии обсуждения на правительственном уровне, в том числе – обсуждение вариантов", – сказала она.
Бибикова считает, что по этому поводу должны высказаться эксперты, поскольку речь все-таки идет о пенсиях. При этом сенатор напомнила, что пенсионные накопления, которые были заморожены после 2014 года, никуда не пропали, и при возникновении у человека соответствующего права деньги ему выплачиваются.
Предоставление россиянам права инвестировать накопления по своему выбору может привести к нехорошим последствиям, уверена парламентарий. Дело в том, что мало людей разбираются в инвестициях, и были случаи когда граждане переводили свои средства в негосударственные пенсионные фонды, в результате чего теряли деньги.
Ранее "Ведомости" со ссылкой на осведомленный источник сообщили, что Минфин РФ предложил предоставить россиянам право инвестировать пенсионные накопления по своему выбору, но при определенных условиях. При этом речи о возможности вывода средств не идет.
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