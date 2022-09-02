Россиянам объяснили, как при оформлении пенсии подтвердить стаж без трудовой книжки

На размер будущей пенсии влияет размер отчислений работодателя, пенсионные коэффициенты и трудовой стаж, напомнила доцент кафедры статистики РЭУ имени Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.

Если стаж был зафиксирован в трудовой книжке, но она по каким-либо причинам отсутствует, то подтвердить эту информацию можно справками от работодателя или из архивного учреждения. По ее словам, речь идет о выписках из приказов, лицевых счетах или ведомостях на выдачу зарплаты.

"В том случае, если получение архивной справки невозможно, периоды работы гражданина на предприятии могут устанавливаться на основании показаний не менее двух свидетелей, которые знают гражданина по совместной работе в этот период", – сказала Лебединская агентству "Прайм".

Ранее Лебединская рассказала о праве россиян отложить оформление пенсии на период от одного года до десяти лет. В таком случае, по ее словам, выплаты будут больше, поскольку увеличатся стаж и количество пенсионных коэффициентов.

Так, если отложить дату выхода на пенсию на 12 месяцев, то поправочный коэффициент составит 1,056 для фиксированной выплаты и 1,07 для страховой. За десять лет, продолжила Лебединская, коэффициент составит 2,11 в первом случае и 2,32 во втором. При этом те, кто уже вышел на пенсию, могут получить повышенный коэффициент, если будут трудоустроены на срок от года.

