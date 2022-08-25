Россияне рассказали о комфортном доходе на пенсии

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Большинство россиян рассказали, что для комфортной жизни на пенсии им необходимо 50 000–100 000 рублей. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на опрос сервиса "Работа.ру" и "СберНПФ".

Большая часть опрошенных россиян (84%) планируют выходить на пенсию позже 50 лет. При этом 24% хотят завершить карьеру в 60–65 лет, 22% – в 55–60, а 20% – в 50–55. Выйти на пенсию позже 65 лет хотят 18%, до 45 лет – 10%. А 6% опрошенных россиян выразили желание завершить карьеру до 35 лет.

Помимо этого, 84% респондентов сказали, что планируют получать дополнительный доход на пенсии. Однако о данном вопросе не задумываются 16% респондентов. 46% опрошенных хотят жить на собственные накопления, а 43% надеются на пассивный доход от инвестиций. Каждый четвертый рассчитывает на доходы от собственного бизнеса, а еще 19% думает о получении поддержки от родственников и детей.

На пенсию в размере 100 000–150 000 рублей претендуют 18% опрошенных. 15% респондентов хотят получать до 50 000 рублей, а 10% – 150 000–200 000 рублей.

Ранее сообщалось, что больше половины работающих россиян – 57% – рассчитывают на дополнительные источники дохода на пенсии. 37% респондентов на вопрос, рассчитывают ли они кроме государственной пенсии на какие-либо еще источники дохода после наступления пенсионного возраста, ответили отрицательно. 6% опрошенных затруднились с ответом.

