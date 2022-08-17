В РФ предложили не менять расчет накопительной пенсии до 2025 года

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Минтруд РФ разработал проект, предлагающий отложить переход на определение ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии исходя из актуальных данных Росстата до 2025 года, сообщает издание РБК.

Данные Росстата содержат численность мужчин и женщин в возрастах 60 и 55 лет, соответственно, и ожидаемую продолжительность их жизни.

"Обозначенные изменения предлагаются в целях недопущения резкого изменения показателя продолжительности ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии для застрахованных лиц, которые будут обращаться за установлением накопительной пенсии в 2023–2024 годах", – отметили в пресс-службе министерства.

Как пишет издание, на размер ежемесячной накопительной пенсии оказывает влияние расчетный период. Таким образом, при переходе на расчет, по данным Росстата, с 2023 года ожидаемый период выплаты накопительной пенсии мог бы сократиться по сравнению с нынешним показателем в 264 месяца или 22 года. При этом ежемесячный размер накопительной пенсии при таком раскладе увеличился бы.

Отмечается, что статистические данные о количестве мужчин и женщин в возрастах 60 и 55 лет и ожидаемой продолжительности их предстоящей жизни не указаны в проекте министерства труда и социальной защиты. В связи с этим самостоятельное вычисление показателя при переходе на расчет не представляется возможным.

По мнению профессора Финансового университета Александра Сафонова, продление переходных положений нынешней методики на 2023 и 2024 годы не даст периоду выплаты накопительной пенсии уменьшиться вслед за ожидаемой продолжительностью жизни. Он подчеркнул, что при ориентировании лишь на продолжительность жизни, размер ежемесячной выплаты должен был бы увеличиться.

Заведующий лабораторией развития пенсионной системы НИУ ВШЭ Евгений Якушев пояснил, что переходный период был введен для приведения данного показателя в соответствие с реальной статистикой.

"Последнее время мы видим резкие колебания расчетного показателя "ожидаемая продолжительность жизни", снижение которого, в частности, происходит сейчас в России и мире на фоне пандемии", – отметил он.

Уточняется, что пенсионные накопления аккумулировались на счетах перечислявших в период работы после 2002 года взносы на накопительную пенсию россиян. Получения средств было возможно после достижения 55 лет женщинам и 60 лет – мужчинам, то есть раньше наступления общегражданского пенсионного возраста, который был повышен с 2019 года.

Пенсионные накопления можно получить в виде единовременной выплаты, срочной пенсионной выплаты или в виде пожизненно выплачиваемой пенсии. При этом в последнем случае для расчета ежемесячной выплаты общая сумма пенсионных накоплений гражданина делится на ожидаемый период выплаты накопительной пенсии.

Единовременная выплата предусмотрена в том случае, если объем пенсионных накоплений гражданина в расчете на месяц составляет не более 5% от совокупного размера двух видов пенсий.

С 2016 года ежегодно определяется период выплаты по утвержденной кабмином РФ методикой.

В Минтруде добавили, что значение ожидаемого периода выплаты в 2023 году не изменится и составит 264 месяца, если максимальное значение ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии на 2023 год будет сохранено на уровне 2022 года (270 месяцев).

Ранее в России предложили освободить от НДФЛ работающих пенсионеров с детьми на иждивении. Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов направил обращение на имя главы Минтруда Антона Котякова.

В своем обращении эксперт напомнил о ситуациях, когда пенсионеры вынуждены брать на себя родительскую роль: у кого-то ребенок появился незадолго до выхода на пенсию, кто-то стал опекуном в результате чрезвычайных обстоятельств.

До этого член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, какие налоговые вычеты могут получить работающие пенсионеры. Кроме того, эксперт высказала мнение, что законопроект о налоговом вычете для работающих пенсионеров будет сложно реализовать.

