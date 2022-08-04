В ГД объяснили, в каком случае работающим пенсионерам могут дать налоговый вычет

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Законопроект о налоговом вычете для работающих пенсионеров будет сложно реализовать. Такое мнение в беседе с Москвой 24 выразила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Ранее соответствующий проект закона подготовили депутаты от ЛДПР. В документе предлагается внести изменения в Налоговый кодекс, благодаря которым продолжающие работать пенсионеры смогут претендовать на социальный налоговый возврат в размере 50% от уплаченного НДФЛ. Однако его сумма не должна будет превышать 25 тысяч рублей.

По словам Светланы Бессараб, деньги от НДФЛ идут на важные социальные нужды. Если проект закона будет реализован, то есть риск, что средства на эти потребности придется урезать.





Светлана Бессараб член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов НДФЛ по большей части распределяется в региональные бюджеты. А наполнение региональных бюджетов – это та самая поддержка пенсионеров, выплаты ветеранам труда. Для предложения такой инициативы необходимо провести еще как минимум обсуждения с Минфином, чтобы понять сумму средств, необходимых для возврата.

Депутат добавила, что пенсионеры, получающие доход, сейчас и так могут оформить налоговый вычет.

"К примеру, это возврат НДФЛ на приобретение лекарств, занятия спортом, приобретение недвижимости, санитарно-курортное лечение. Эта та часть жизни, которая всегда очень охотно и очень активно используется", – говорит Светлана Бессараб.

Дополнительные инициативы по возврату НДФЛ могут быть обременительны для федерального бюджета, продолжила депутат.





Светлана Бессараб член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Инициатива сама по себе интересная, но, мне кажется, предстоит огромная работа с Минфином, с учетом того что порядка еще одного триллиона рублей нам необходимо на индексацию пенсий неработающим пенсионерам в следующем году.

"Мы знаем, что средняя величина пенсии сегодня составляет достаточно большую сумму – 19 360 рублей. А значит, в следующем году нам понадобится еще больше средств. Реализация предложенного законопроекта возможна, но предстоит огромная работа", – заключила парламентарий.

Ранее сообщалось, что в осеннюю сессию в Госдуму внесут законопроект, касающийся выплаты 13-й пенсии. Предполагается, что пожилые россияне будут ее получать раз в год перед новогодними праздниками.

