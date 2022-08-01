В Союзе пенсионеров оценили идею увеличить число бесплатных парковок около медучреждений

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский оценил идею увеличить число бесплатных парковок около медицинских учреждений для пациентов и их сопровождающих. Об этом сообщает RT.

"В принципе, в Москве с этим большущая проблема – остановиться просто негде, платные стоянки рядом с поликлиниками, больницами, как правило, уже заняты. Но как добиться того, чтобы отличить посетителей поликлиники от того, кто, условно, приехал работать продавцом в магазин? Очень сложно", – отметил он.

Рязанский выразил мнение, что для обеспечения порядка нужно, чтобы работали дежурные службы и следили за этим процессом.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил увеличить число бесплатных парковок около поликлиник, больниц, стационаров, фельдшерских пунктов для пациентов и сопровождающих. Парламентарий указал на сложности, с которыми могут столкнуться посетители медучреждений.

Милонов выразил мнение, что пенсионеры и инвалиды, а также их сопровождающие, зачастую вынуждены пользоваться автомобилем из-за проблем с мобильностью или отсутствием комфортных маршрутов общественного транспорта.

