Фото: Москва 24/Александр Авилов
Организованная парковка на 122 места появится на западе Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
В департаменте напомнили, что со 2 июля на улицах Гжатской и Гродненской в Можайском районе изменится направление движения. Промежуток от улицы Багрицкого до Можайского шоссе станет односторонним.
"Сейчас хаотично припаркованные машины мешают встречному разъезду. От этого дорога загружена и небезопасна для детей, кто ходит в школу и детский сад на улице Гродненская. С введением одностороннего движения проезд транспорта станет более комфортным из-за более широкой полосы", – говорится в сообщении.
При этом отмечается, что объезд одностороннего участка через улицу Багрицкого займет не более трех минут.
Ранее сообщалось, что на станциях метро "Парк культуры", "Фрунзенская", "Спортивная", "Воробьевы горы", "Университет" и МЦК Лужники возможны ситуативные ограничения на вход и выход в связи с проведением на стадионе "Лужники" концерта. В Дептрансе рекомендовали москвичам и гостям столицы заранее приобрести билеты на обратную поездку, чтобы сэкономить время в пути после концерта.
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