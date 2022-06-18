Сервис каршеринга позволил снизить число ДТП в Москве на 15%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Количество ДТП в Москве сократилось на 15% благодаря использованию сервиса каршеринга, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

С начала 2022 года произошло 138 ДТП с участием автомобилей каршеринга, за первые пять месяцев 2021 года – 162. Число пострадавших в авариях в этом году снизилось на 17% и составило 166 человек против 200 в прошлом году. При этом количество погибших не изменилось – по 11 человек в 2021 году и в 2022 году.

"Одним автомобилем в среднем пользуются 6-7 раз в сутки. Благодаря сервису в день в город не выезжают больше 100 тысяч личных машин. Это снижает нагрузку на дороги, уровень загрязнения воздуха и загруженность парковок. Несмотря на то, что количество поездок растет, сервис становится безопаснее. В 2022 году пользователи совершили почти на миллион больше поездок, чем в 2021, при этом количество ДТП снизилось на 15%", – приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Максима Ликсутова.

Уточняется, что в период с января по май пользователи каршеринга совершили 19,5 миллиона поездок, в то время как за аналогичный период прошлого года – 18,6 миллиона.

В департаменте отметили, что многими операторами введена оценка стиля вождения, которая формирует тариф для пользователя, а также появилась усиленная система идентификации при регистрации и начале аренды автомобиля.

Дептранс также выступает за установление границы возраста для аренды автомобилей на уровне 21 года со стажем вождения не менее 2 лет.

Ранее член комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Александр Башкин заявил, что каршеринговые компании должны ограничить выдачу в аренду машин водителям, которые ранее неоднократно были пойманы на серьезных правонарушениях.

Речь идет о нарушителях, которые, к примеру, садились за руль пьяными или имеют проблемы с наркотиками. По мнению сенатора, такой подход поможет решить проблему серьезного роста числа аварий с участием каршеринговых автомобилей.

