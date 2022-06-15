В ГД выступили с идеей оснастить каршеринг видеорегистраторами и алкозамками

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Михаил Сипко

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник направил на имя министра транспорта РФ Виталия Савельева письмо с предложением оснастить автомобили каршеринга системами внутренней и внешней видеофиксации и алкозамками. Об этом сообщает RT.

По мнению депутата, наличие видеорегистраторов позволит избежать спорных ситуаций при разборе ДТП и предотвратить возможную порчу внутренних элементов машин каршеринга.

"Внедрение же системы алкозамка, препятствующего использованию автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, сведет к минимуму вероятность, что за руль каршеринга попадет пьяный и неадекватный водитель, представляющий серьезную опасность на дороге", – подчеркнул в обращении Крупник.

Он отметил необходимость поэтапного внедрения подобных нововведений во избежание резкого удорожания пользования сервисом. Депутат добавил, что такие инновации должны появиться в течение 1–2 лет.

Ранее депутаты от фракции ЛДПР разработали законопроект, устанавливающий срок действия договора ОСАГО от одного месяца до одного года.

В пояснительной записке указано, что целью изменений является снижение количества использования транспортных средств без обязательного страхования автогражданской ответственности. Парламентарии отмечают, что в прошлом году был зафиксирован рост случаев езды без полисов ОСАГО.

