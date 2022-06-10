В Госдуме предложили изменить срок действия ОСАГО

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Депутаты от фракции ЛДПР разработали законопроект, устанавливающий срок действия договора ОСАГО от одного месяца до одного года.

В пояснительной записке указано, что целью изменений является снижение количество использования транспортных средств без обязательного страхования автогражданской ответственности. Парламентарии отмечают, что в прошлом году был зафиксирован рост случаев езды без полисов ОСАГО.

"По разным оценкам, количество автомобилистов, которые выезжают на дорогу без полисов ОСАГО, либо приобретают фальшивые документы, <...> составляет 3–4 миллиона человек", – говорится в документе, опубликованном в телеграм-канале замруководителя фракции Ярослава Нилова.

В настоящее время срок действия ОСАГО составляет 1 год, за исключением ряда случаев: при временном использовании ТС на территории России или в случае приобретения транспортного средства для следования к месту его регистрации на срок, не превышающий 20 дней.

Ранее депутат Госдумы Евгений Федоров направил на имя министра транспорта РФ Виталия Савельева письмо с предложением запретить страховщикам оформлять ОСАГО при отсутствии договора со станцией технического обслуживания. По словам парламентария, у ряда организаций не заключены договоры с СТО, в связи с чем компенсация клиенту возможна лишь в виде страховой выплаты, это становится известно только после происшествия.

