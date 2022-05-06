В РСА рассказали о возврате по ОСАГО при параллельном импорте

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Эксперты Российского союза автостраховщиков (РСА) заявили, что после введения параллельного импорта возмещение по ОСАГО будет зависеть от доступности поступивших в Россию запчастей для иностранных автомобилей и их стоимости.
"Для расчета размера возмещения по ОСАГО используются значения справочников запчастей, которые в свою очередь формируются исходя из рыночных цен на запчасти", – приводит РИА Новости слова специалистов.
Уточняется, что в подготовленный Минпромторгом РФ перечень товаров для параллельного импорта в РФ вошли легковые и грузовые автомобили иностранных брендов и запчасти к ним.
6 мая министерство промышленности и торговли РФ утвердило список товаров, разрешенных к параллельному импорту в Россию. В документе можно найти упоминания автомобильных марок Volkswagen, Skoda, BMW, Tesla, Mercedes, Volvo, Audi, Chevrolet и других. Речь идет, в частности, о категориях "Средства наземного транспорта", "Каучук, резина и изделия из них", "Изделия из камня, гипса, цемента" и "Мебель, светильники и осветительное оборудование".
Параллельный импорт – способ, позволяющий доставлять в страну продукцию без разрешения правообладателя. В Минпромторге РФ отмечают, что одним из определяющих принципов, по которому в список будут включаться товары, – прекращение поставок на российский рынок. Это, по мнению ведомства, позволит удовлетворить спрос на востребованные зарубежные товары.
Параллельный импорт в России был легализован кабмином в конце марта. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что такой подход позволит гарантировать поставки товаров в страну, в том числе вопреки недружественным действиям иностранных политиков.
Минпромторг опубликовал список товаров для параллельного импорта
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