Юрист рассказал, за счет каких компаний могут расширить список для параллельного импорта

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Юрист Павел Уткин не исключил, что утвержденный Минпромторгом список из 200 ушедших из РФ компаний, которые могут поставлять и реализовывать свою продукцию в стране за счет параллельного импорта, будет расширяться.

По мнению эксперта, расширение произойдет за счет производителей сетевого оборудования, комплектующих, компьютерной техники и автоконцернов, которые могут решиться вернуться.

"То есть фактически, при санкционировании Минпромторгом любой бренд может быть ввезен в Россию и легально здесь продаваться таким образом. <...> факт того, что цены от этого не вырастут, неоспорим, поскольку этот кейс решает проблему дефицита в массе товарных групп", – приводит слова Уткина агентство "Прайм".

Ранее сообщалось, что в список Минпромторга из 200 ушедших из России брендов, которые будут доставлять в страну с помощью параллельного импорта, попали более 50 групп товаров. Среди них комплектующие для автомобилей, электронной и бытовой техники, промышленное оборудование, одежда и обувь.

Параллельный импорт – способ, позволяющий доставлять в страну продукцию без разрешения правообладателя. В Минпромторге РФ отмечают, что одним из определяющих принципов, по которому в список будут включаться товары – прекращение поставок на российский рынок. Это, по мнению ведомства, позволит удовлетворить спрос на востребованные зарубежные товары.

